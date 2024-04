CDG Invest, à travers son programme 212Founders a participé à la levée de fonds en Seed pour la startup Estaly au côté de OneRagtime ainsi que quelques business angels pour un montant total de 39 millions de dirhams. La participation de CDG Invest à la levée de fonds et de 4,4 millions de dirhams.

Cette première levée de fonds va permettre à Estaly de renforcer ses acquis au sein de son écosystème pour s’imposer comme un leader de l’assurance et du service. Avec le désir de démocratiser l’accès à l’assurance, elle souhaite simplifier au maximum l’expérience utilisateur pour que ce service devienne réellement accessible à tous, indique un communiqué de CDG Invest.

Fondée en 2022 par Mathis Batoul, Youssef Kanouni et Karim Mezzour, Estaly émerge comme un pionnier dans le domaine de l’assurance en proposant une approche révolutionnaire axée sur la simplicité et la satisfaction client, fait-on savoir.

Face aux défis rencontrés dans le domaine de l’assurance traditionnelle, Estaly a choisi de se démarquer en garantissant une protection instantanée et une réactivité optimale. En éliminant les barrières administratives et en privilégiant la transparence, l’entreprise offre une expérience fluide et sans tracas à ses clients, indique-t-on.

Grâce à son engagement envers la satisfaction client, Estaly a su fidéliser 75% de sa clientèle. Estaly propose des solutions d’assurance personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque commerçant et de leurs clients.

Au-delà de son expansion géographique, Estaly compte élargir son offre en s’attaquant à de nouveaux marchés et typologies de biens/services à couvrir. Des investissements soutenus en R&D sont également prévus pour développer des solutions plus avant-gardistes et adaptées aux nouveaux usages de consommation.