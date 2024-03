CDG Invest, à travers son programme 212Founders, a annoncé, ce lundi, un investissement dans PayLik, une startup fintech marocaine qui révolutionne l’accès au salaire.

PayLik offre aux employés un accès instantané à leur salaire travaillé, versé à la demande sur une carte prépayée et dont le solde est consultable sur une application mobile dédiée, fait savoir un communiqué.

PayLik transforme ainsi la manière dont les employés gèrent leurs finances et maitrisent leur budget tout en étant assurés de faire face aux imprévus du quotidien. Cette approche innovante permet de soulager le stress financier des employés, indique-t-on.

PayLik ne se limite pas à l’accès au salaire, la startup propose également des outils pratiques et innovants de gestion budgétaire et d’éducation financière, aidant ainsi les employés à mieux gérer leurs revenus, à planifier leurs dépenses pour l’avenir et leur offrir la liberté financière dont ils ont besoin, précise le communiqué.

La plateforme simplifie la vie des équipes RH en externalisant et dématérialisant le processus d’acompte sur salaire et leur permet de mettre en place un programme d’éducation financière renforçant leur impact social et leur marque employeur. Elle permet également d’avoir des employés plus engagés et productifs, baisser le turnover et faciliter le recrutement, ajoute-t-on.

Au travers de son Fintech Center, CDG Invest a joué un rôle clé dans la mise en relation de PayLik avec ses partenaires bancaires, et les régulateurs, permettant à la startup de lancer son activité en totale conformité réglementaire. CDG Invest soutient également l’expansion de la startup en apportant un soutien stratégique et en ouvrant l’accès à un vaste réseau de partenaires, lit-on dans le communiqué.