CDG Invest annonce le premier investissement de son programme Génération Entrepreneurs dans Freshcut Morocco SAS, une société créée en novembre 2022 qui vise à moderniser l’ensemble de la chaîne de valeur de la production de fruits et légumes au Maroc.

Dans le cadre de son programme d’accompagnement et de financement « Génération Entrepreneurs », CDG Invest a injecté 20 millions de Dirhams en fonds propres et quasi-fonds propres pour soutenir le plan de développement ambitieux de Freshcut Morocco. En collaboration étroite avec les fondateurs de la société, CDG Invest a préalablement travaillé sur l’optimisation et le renforcement du projet notamment en ce qui concerne les aspects fonciers, juridiques et la structuration financière. En outre, CDG Invest a accompagné Freshcut Morocco dans la sécurisation de près de 40 millions de Dirhams de dettes bancaires diverses, sans caution personnelle. Les instruments d’appui de l’Etat et subventions ont été également recherchés avec l’accompagnement de CDG Invest.

Freshcut Morocco vise à créer une plateforme agro-industrielle pour valoriser au mieux la production des fruits et légumes au Maroc. Grâce à la modernisation de l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, incluant l’approvisionnement, le stockage, une chaîne de froid conforme aux normes internationales et des processus de découpe modernes, Freshcut Morocco garantira aux consommateurs des produits frais, faciles à utiliser et prêts à la consommation toute l’année. Cette initiative permettra également de maintenir des coûts neutres, de réduire le temps de préparation, d’assurer une qualité supérieure des produits et de respecter les normes sanitaires.

Les fondateurs de Freshcut Morocco possèdent une expérience avérée dans l’agro-industrie et la gestion de grands groupes dans l’industrie, et se sont entourés de plusieurs ressources clés pluridisciplinaires de terrain.

Le programme « Génération Entrepreneurs » de CDG Invest a pour mission de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de développer des entreprises marocaines à forte croissance et de catalyser la transformation productive de l’économie nationale. Le programme vise des projets en création ou en amorçage menés par des fondateurs ayant des expériences avérées dans les secteurs investis et qui démontrent leurs capacités à attirer des partenaires clés pour leurs projets ou d’autres avantages concurrentiels probants. Concrètement, le programme offre aux entrepreneurs sélectionnés un financement en fonds propres et quasi-fonds propres pouvant aller jusqu’à 20 millions de Dirhams, en contrepartie d’une position minoritaire dans le capital, ainsi qu’un accompagnement en amont de l’investissement visant à renforcer le projet sur des volets spécifiques.

CDG Invest est fier d’accompagner les fondateurs de Freshcut Morocco dans leur mission de moderniser l’agro-industrie marocaine, renforcer les filières agricoles adressées et améliorer les conditions de consommation des produits ciblés. L’expérience des fondateurs, leur vision pour apporter de la valeur ajoutée à leur marché ainsi que la qualité de leurs analyses et projets a convaincu CDG Invest de les accompagner dans cette belle aventure.

« Le programme « Génération Entrepreneurs » est un game-changer dans l’écosystème entrepreneurial puisqu’il nous a permis rapidement de boucler le financement de notre projet industriel à la fois à travers un apport significatif dans le capital et à travers l’obtention des crédits bancaires sans caution personnelle. En plus, la présence de CDG Invest et de ses équipes très professionnelles dans le tour de table permet de renforcer davantage la crédibilité du projet et nous a permis de lancer la construction de l’usine en quelques mois. Un programme concret et efficace qui répond aux vraies problématiques des entrepreneurs !», cite le Co-fondateur et Président de Freshcut Morocco.