Quelques mois après l’inauguration d’un nouveau siège régional au sein de la Technopole d’Agadir Bay, CCPB Maroc, organisme italien spécialisé dans le domaine du contrôle et de la certification des produits et services, se positionne sur le segment de la traçabilité alimentaire des restaurants et des ingrédients utilisés.

CCPB Maroc et Madaëf se sont ainsi unis pour certifier les restaurants engagés dans la qualité alimentaire et la traçabilité, et ce, selon le standard «Know your meal» (connais ton repas).

Dans ce cadre, l’hôtel Hyatt Regency Taghazout devient le premier établissement hôtelier au Maroc de Madaëf à obtenir ce certificat en matière de transparence alimentaire des points de restauration.

Au-delà de la généralisation progressive de cette certification à l’ensemble du portefeuille de la branche tourisme du groupe CDG, cette démarche permettra un effet d’entraînement des autres opérateurs de l’industrie de la restauration au sein de la région Agadir Souss-Massa.

L’obtention de cette certification s’articule autour de cinq domaines de qualification sous forme de critères d’éligibilité, à commencer par le domaine de qualité des produits reconnus et certifiés (produits biologiques, AOP IGP, agriculture intégrée, Global Gap, SDOQ, Zéro Résidu, filière M…). Il s’agit aussi des volets liés à l’usage des produits de terroir local et au savoir-faire marocain, encourageant les circuits courts et équitables. S’y ajoutent des produits issus du commerce équitable et de la maîtrise de l’impact des activités de restauration sur l’environnement en plus de la présence d’un menu alimentaire végétalien ou végétarien.

La certification « Know your meal » peut être demandée par les restaurants et diverses catégories d'établissements publics ou privés relevant de l'industrie de la restauration et ses différentes prestations.

Ces établissements sont soumis à un processus d’évaluation comprenant des inspections sur place, des audits annuels et des évaluations complètes de leurs plats.

(Y.S)