Sans surprise, Chakib Alj et Mehdi Tazi ont été réélus, mardi à Casablanca, président et vice-président général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective (AGOE), pour la mandature 2023-2026.

Le binôme a reçu l’aval de 3255 votes, sur 3286 voix exprimés, soit un taux de 99%, et ce après l’approbation des rapports moral et financier, par l’Assemblée.

S’exprimant à cette occasion, le binôme a dévoilé son programme décliné en 4 axes et placé sous le signe “Libérer les énergies pour une croissance durable et inclusive”.

Il s’agit de l’amélioration du climat des affaires, le développement du capital humain, l’inclusion économique et la préparation de l’économie nationale aux enjeux et défis futurs.

Ils ont également indiqué qu’ils se focaliseront durant leur mandature sur le soutien du développement de la mobilité électrique, en plus d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et d’encourager le développement d’un écosystème Tech dynamique, dans la perspective de la modernisation de l’économie nationale.

L’AGOE s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.