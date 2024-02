CIH Bank a clôturé l’année 2023 avec des résultats impressionnants, démontrant une performance commerciale exceptionnelle. La banque a enregistré une augmentation de 7,6% des dépôts consolidés, atteignant ainsi plus de 74.2 milliards de dirhams (MMDH), tandis que les crédits clientèle ont également augmenté de manière significative, avec une progression de 8,9% par rapport à l’année précédente.

Cette croissance soutenue a propulsé le Produit net bancaire à plus de 4.46 MMDH, enregistrant ainsi une hausse de 27% sur un an. Malgré cette réussite, la banque a également dû faire face à une augmentation importante du coût du risque, reflétant les défis persistants du marché financier. Cependant, cette évolution n’a pas entaché les résultats globaux, avec un résultat net part du groupe en hausse à 710.4 MDH à fin décembre 2023.

Continuant sur sa lancée positive, CIH Bank a consolidé sa position sur le marché en diversifiant ses services et en étendant son réseau. L’ouverture de 14 nouvelles agences et l’installation de 100 nouveaux GAB ont permis à la banque d’attirer 460.000 nouveaux clients au cours de l’année écoulée. De plus, la diversification de la banque hors de son métier historique de crédits immobiliers s’est avérée fructueuse, représentant désormais plus de 48% de l’encours des crédits.

Malgré une augmentation du coût du risque de 116% en consolidé, CIH Bank a maintenu une progression constante de ses bénéfices, avec un résultat net en progression à 710,4 MDH.

Le conseil d’administration a ainsi décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire un dividende de 14 dirhams par action, reflétant la confiance dans les perspectives futures de la banque.