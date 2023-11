Eduniversal, agence mondiale de notation spécialisée dans l’enseignement supérieur, a récemment dévoilé son classement annuel pour l’année 2023.

Dans ce nouveau ranking, l’ESCA Ecole de Management de Casablanca se hisse au rang de 1ère école de commerce au Maroc et en Afrique francophone, et arrive à la 3e position des meilleures business school du continent.

« Cette réalisation témoigne de l’engagement constant d’ESCA envers l’excellence académique et démontre sa position de leader, tant au niveau national que régional et continental », indique fièrement l’établissement dans un communiqué.

Et de préciser que lors de la 16e édition de la « Eduniversal World Convention 2023 », qui s’est tenue récemment à University of the South Pacific (USP) aux îles Fidji, l’ESCA s’est vu décerner le prestigieux trophée « 4 Palmes d’Excellence », récompensant ainsi cette performance exemplaire.

L’école reste ainsi fidèle à sa réputation dans ce classement pour la 12ème année consécutive, consolidant son rang prestigieux dans la catégorie « Top Business School », fait-on savoir.

A noter que ce classement annuel est basé sur le vote de doyens provenant des 1.000 meilleures universités et écoles de commerce au monde. Il repose sur l’évaluation de l’influence de chaque institution, tant au niveau national, régional que mondial.