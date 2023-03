Le Code du Travail marocain annoté et commenté, premier né des Codes de référence LexisNexis-Collection MENA, édition 2023, a été présenté ce 22 mars, lors d’une rencontre scientifique organisée par le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).

Devant un large parterre de personnalités du monde universitaire et de grands acteurs socio-économiques, dont le ministère de la Justice, le ministère de l’Emploi et des Compétences (MEC), l’Institut Supérieur de la Magistrature, la Cour des comptes ou la Caisse de Retraite, ainsi que de nombreux directeurs des ressources humaines, l’éditeur LexisNexis a dévoilé le Code du Travail marocain annoté et commenté, premier ouvrage des Codes de référence LexisNexis-Collection Mena, en présence de ses auteurs, les professeurs Mariam Monjid et Jamal Rbii.

« Le Code annoté n’est pas un ouvrage comme les autres. Sa façon d’être pensé, d’être construit et son contenu en fait un véritable outil de travail aussi bien par tous les praticiens du droit que pour les universitaires. L’objectif était ambitieux : mettre à la disposition de tous un outil clair et complet qui éclaire le droit du travail en visant l’excellence », a indiqué Sofian Azzabi, Responsable des opérations éditoriales LexisNexis MENA.

D’autres codes sont en cours de réalisation et Sofian Azzabi a souligné la volonté de LexisNexis de travailler en étroite collaboration avec les professeurs de droit afin de développer des contenus et des ressources adaptés à l’enseignement et aux besoins des étudiants. On soulignera aussi que LexisNexis a mis en place plusieurs programmes de formation en ligne et en présentiel ainsi que la possibilité pour les étudiants de bénéficier d’une certification gratuite sur les solutions juridiques LexisNexis.

« Nous sommes ravis de contribuer au premier ouvrage annoté et commenté sur le Code du travail écrit par des chercheurs marocains, issus d’universités publiques marocaines. La mise à disposition de sa version digitale, gratuite pour les enseignants-chercheurs en droit, des doctorants et des étudiants des universitaires publiques est le fruit d’une fructueuse collaboration initiée depuis 2021 », a tenu à souligner Jamila El Alami, Directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique.

À la fin de la rencontre, 50 ouvrages ont été remis au CNRST pour les diffuser aux universités et dans les bibliothèques.

Publié par LexisNexis, cet ouvrage est un outil de travail exceptionnel pour tous les professionnels du droit privé comme public ainsi que pour les universitaires enseignants et étudiants. L’ouvrage est disponible dans sa version papier et sa version web sur le site www.lexisma.com. En outre, grâce au partenariat conclu entre le CNRST et LexisNexis, la version digitale est à la disposition de quelque 2.600 enseignants-chercheurs en droit et 185.000 étudiants, tous cycles confondus.