Après le succès de sa 1ère édition, placée en 2022 sous le thème « Le jeu d’échecs à la portée de tous les Casablancais », le Casablanca Chess Week (CCW) revient, cette année, avec une 2ème édition du 30 mars au 2 avril, sous le thème « A game of minds » qui mettra en avant le côté intellectuel de cette discipline.

Le coup d’envoi du CCW sera donné lors de la cérémonie officielle de l’événement, qui se tiendra le jeudi 30 mars à la Bourse de Casablanca, en présence des invités échiquéens de cette édition : la figure légendaire de ce sport, Judit Polgàr, meilleure joueuse féminine de tous les temps, le Grand Maitre International (GMI) marocain Hicham Hamdouchi ainsi que le GMI Bachar Kouatly, premier joueur arabe à décrocher la prestigieuse norme GMI.

Pour accéder au programme détaillé de ces quatre journées, le site web ainsi que les réseaux sociaux dédiés au CCW sont à la disposition de tous et mis à jour régulièrement. Et ce n’est pas tout. Le site web offre une rubrique ludique Apprendre à jouer qui reste accessible toute l’année et qui a pour objectif de faire adhérer les jeunes et moins jeunes à ce jeu de stratégie à plus d’une vertu.

Avec cette programmation riche et variée, la 2ème édition du CCW se veut, à la fois, une manifestation culturelle, sportive et ludique invitant le jeu d’Echecs au sein des espaces de la ville de Casablanca, mais aussi dans tout le Maroc via ses vitrines digitales.

Une nouveauté majeure au programme de cette année sera la tenue du festival « Chess in the Park » au Parc de la Ligue Arabe tout le week-end. Ce festival ouvert au grand public permettra de rapprocher les visiteurs de ce sport cérébral millénaire grâce à plusieurs activités.

Deux autres manifestations majeures à retenir : La première est la conférence, qui se tiendra le 30 mars sous le thème « A game of minds : Insights on AI from Chess » et explorera la contribution du jeu d’Echecs dans la compréhension et le développement de l’Intelligence Artificielle ; elle sera retransmise en ligne sur YouTube et sur le site : www.ccw.ma. Le second événement, « Judit Polgar vs. Moroccan CEOs » à la Mahkama du Pacha, est un rendez-vous de duels prometteurs entre la GMI Judit Polgàr et des dirigeants d’entreprises marocains échéphiles pour un moment d’échange et de partage autour du jeu.

Pour rappel, la 1ère édition avait eu lieu à Casablanca du 30 mai au 4 juin 2022 et avait rassemblé des milliers de personnes dans différents quartiers et espaces de la ville !