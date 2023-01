Le parti du Mouvement Populaire (MP) a exprimé sa préoccupation quant à la polémique autour des résultats du concours pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Le MP a appelé à l’ouverture d’une enquête « impartiale et indépendante au sujet de cet incident afin d’élucider les tenants et considérants de ce concours et ses résultats, au lieu de laisser les composantes de la société proies à la contradiction des communiqués et aux rumeurs ».

En outre, le parti a plaidé pour « l’immunisation du barreau et la préservation de sa sacralité et de ses nobles valeurs ».