L’opérateur télécom national, à travers sa Fondation, va accompagner une jeune Marocaine, qui s’est fixée un challenge de taille. Meryem Belkihel effectuera un tour en Afrique, qui la mènera du royaume jusqu’au sommet du Kilimandjaro, pour une aventure qui durera deux ans.

L’idée du voyage à vélo de Meryem Belkihel ne date pas d’aujourd’hui. Cette jeune Marocaine est connue sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, où de nombreux internautes se sont mobilisés pour faire connaitre son futur challenge, afin de trouver des sponsors. Orange Maroc, à travers Orange Fondation, a décidé de répondre présent à l’appel.

Sakina El Fares, directrice marque Orange, nous a déclaré : ʺMeryem est une jeune aventurière marocaine, courageuse, qui a pris le défi d’aller jusqu’au Kilimandjaro en bicyclette. L’appel de la communauté sur Twitter s’est fait entendre et Orange a répondu présent, à travers notre Fondation pour inclure numériquement l’ensemble de nos concitoyens, notamment les filles et les femmes. Cet accompagnement va se mobiliser à travers chaque pas, chaque pédale, chaque kilomètre que Meriem aura faits durant son périple, en mégas internet que nous allons injecter au profit d’associations qui œuvrent pour la diversité, pour l’inclusion et l’école numérique et pour les filles du Marocʺ.

De son côté, la directrice de l’association féminine El Khir, a indiqué : ʺc’est une grande inspiration pour les femmes, pour prouver que certains sports ne sont pas limités aux hommes. C’est un grand exemple qui prouve que les femmes peuvent faire des voyages à vélo et d’autres exploitsʺ.

30.000 km à travers l’Afrique

Pour Meryem Belkihel, alias ʺMeghy Lostʺ, le but de son voyage est de motiver la Femme pour aller jusqu’au bout de ses rêves. Cette aventurière nous a expliqué que chaque pas effectué sera reconverti en débit d’internet au profit de différentes associations caritatives. ʺCela est une réelle motivation pour moi, surtout que ça sera un long voyage, à travers lequel je vais parcourir 30.000 km sur le continent africain, pour près de 2 ansʺ, a indiqué Belkihel.