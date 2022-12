Le Maroc participe à la 15è conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies (COP15), dont les travaux se sont ouverts mardi à Montréal, métropole canadienne qui abrite le siège du Secrétariat de la CDB.

Le Maroc a été représenté à la cérémonie d’ouverture par l’ambassadeur du Royaume au Canada, Souriya Otmani, ainsi que par une importante délégation de hauts responsables et d’experts des ministères de la Transition énergétique et du développement durable, et des Pêches maritimes, outre des représentants de l’Office chérifien des Phosphates (OCP) et de la jeunesse marocaine, a indiqué un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc au Canada.

Selon la même source, il est prévu que Mme Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, et président de la 6è Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE 6) prenne part au Segment ministériel de cette Conférence qui se déroulera du 15 au 17 décembre dans la ville canadienne.

La conférence, qui connait la participation de plus de 18.000 personnes représentant les 196 pays membres de l’ONU, vise notamment à mettre un terme à la perte de la biodiversité et à se doter de moyens de protéger la nature. Il s’agira en particulier d’adopter un nouveau cadre mondial de protection de la biodiversité mondiale à l’horizon 2030.

Après l’accord historique conclu en 1985 à Montréal pour la protection de la couche d’ozone, les conférenciers souhaitent renouveler l’exploit et parvenir à un nouvel accord historique pour stopper et inverser la perte de biodiversité.

Prenant la parole à la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau s’est engagé en ce qui concerne son pays à collaborer et établir des partenariats avec les gouvernements du monde pour parvenir à protéger 30% des terres, des océans et des écosystèmes d’ici 2030.

Tout en insistant sur l’importance que revêt la conférence COP15 pour arriver à établir un cadre pour protéger la biodiversité mondiale, M. Trudeau a annoncé une mobilisation financière du Canada, pour la protection de la biodiversité à l’international qui s’élèvera à plus 350 millions de dollars canadiens.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a averti que « l’humanité est une arme de destruction massive contre la nature », en soulignant la nécessité de “signer un pacte de paix avec la nature”. “Cette conférence est notre chance de mettre fin à cette orgie de destruction”, a-t-il martelé.

La cérémonie d’ouverture a été également marquée par une allocution du ministre chinois de l’Ecologie et de l’environnement, président de la COP15, Huang Runqiu.

Ont également pris part à cette réunion, le Premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et son homologue de la ville chinoise de Kunming.