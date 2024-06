Le groupe technologique panafricain, Liquid Intelligent Technologies, a annoncé, ce mercredi 5 juin, un partenariat stratégique avec Medi Telecom, filiale du groupe Orange au Maroc.

Cette alliance vise à étendre la couverture du réseau et à améliorer les services offerts aux clients de Liquid Dataport dans la région, fait-on savoir.

« Cette collaboration mutuellement bénéfique permet à l’entreprise de se positionner comme le fournisseur unique de toute sa gamme de services numériques au sein du royaume, éliminant ainsi la nécessité de recourir à plusieurs réseaux de fournisseurs », indique-t-on dans un communiqué.

« Medi Telecom, qui propose des services de télécommunications et numériques sous la marque Orange, bénéficie de l’accès au vaste réseau de connectivité de Liquid, devenant ainsi un fournisseur privilégié capable de garantir une haute disponibilité à ses clients », poursuit-on.

« Ce partenariat stratégique avec MEDI TELECOM facilitera l’accès à la connectivité pour nos clients internationaux, tout en leur offrant l’accès au portefeuille complet de services de Liquid, y compris notre vaste réseau de fibre optique panafricain, nos solutions satellites LEO/MEO/GEO et les solutions innovantes de cloud et de cybersécurité de Liquid C2. Le choix de MEDI TELECOM en tant que partenaire privilégié au Maroc s’appuie sur notre relation de longue date avec Orange dans plusieurs pays africains, consolidant la relation d’affaires existante et ouvrant de nouvelles possibilités d’expansion de notre réseau », a déclaré Ahmed El Beheiry, CEO de Liquid Intelligent Technologies.