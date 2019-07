Le dernier délai pour s’acquitter de la taxe professionnelle est lundi 1er juillet 2019, rappelle la Trésorerie générale du Royaume (TGR), faisant savoir que les retardataires supporteront une pénalité et des majorations de 15% dès le premier mois de retard.

Les avis d’imposition de la taxe professionnelle ont été transmis aux contribuables durant le mois d’avril 2019, indique la TGR dans un communiqué, ajoutant qu’en cas de perte ou de non réception de l’avis d’imposition, le contribuable peut consulter et s’acquitter de ladite taxe sur le site web de la TGR (www.tgr.gov.ma) en utilisant les références d’un avis d’imposition antérieur.

Le paiement se fait sans frais à travers le site de la TGR (https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/erecouvrement), l’application mobile TGR, les guichets automatiques bancaires (GAB) des banques partenaires, le site E-banking et l’application mobile banking de la banque du contribuable, et les guichets des trésoreries et des perceptions relevant de la TGR, précise la même source. Parallèlement, il se fait moyennant des frais de 15 DH TTC auprès des agences bancaires et des points de services de proximité, conclut le communiqué.