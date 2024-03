Le chiffre d’affaires consolidé de Cosumar a atteint 10,23 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2023, en légère baisse de 1,9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution s’explique par le retrait des volumes de ventes disponibles à l’export, indique Cosumar dans un communiqué sur ses résultats financiers au 31 décembre 2023, notant que les ventes de sucre sur le marché local ont enregistré une légère augmentation de 0,4% comparée à 2022.

Par ailleurs, le bilan de la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’est élevé à 224 kilotonnes (Kt) en 2023 contre 321 Kt lors de la campagne précédente.

S’agissant de l’endettement net du Groupe, il s’est établi à 1,45 MMDH en 2023. Cette baisse de 19% par rapport à fin septembre 2023 a été constatée malgré la hausse des cours de sucre brut sur le marché international impactant l’encours de la Caisse de Compensation.

En 2023, les investissements réalisés s’élèvent à 242 millions de dirhams (MDH) et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et de la maintenance de l’outil industriel.

Sur le plan des perspectives, Cosumar fait état de la finalisation des opérations de plantation de canne à sucre et de betterave à sucre de la campagne 2023/2024 malgré la conjoncture difficile et ce, grâce à la mobilisation du Groupe et de l’ensemble de l’écosystème agricole.

Cosumar assure, en outre, maintenir ses efforts et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour un bon déroulement de la campagne sucrière 2023-2024 et pour une meilleure productivité et rentabilité de ses partenaires agriculteurs.

Le Groupe affirme également qu’il continuera à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre.