Dacia vient de considérablement baisser le prix de sa citadine 100% électrique, la Spring de 29.500 DH pour s’afficher désormais à un tarif d’entrée de 199.000 DH. L’objectif étant d’encourager les Marocains à rouler en électrique.

Dans un contexte où le pouvoir d’achat des Marocains baisse en raison de la hausse des prix des carburants, des matières premières et autres dépenses du quotidien, Dacia a souhaité faciliter l’accès à la mobilité électrique, en repositionnant les prix de Dacia Spring à la baisse.

Une offre de location à moins de 3.000 DH/mois vient également soutenir et encourager l’accès à la mobilité électrique grâce à Mobilize Financial Services Maroc. Cette offre « Easy Lease » permettra aux clients marocains de louer Dacia Spring pendant 4 ans avec possibilité de reprise du véhicule en fin de contrat.

Dacia Spring, 100% électrique et plus abordable que jamais !

Dacia Spring vise à rendre la mobilité 100% électrique facile, pratique et accessible à tous en proposant l’essentiel (écran tactile, aides au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …) à un prix inégalé.

Avec son look de baroudeuse, 4 vraies places à bord et un coffre de 270L, elle en offre bien plus que de nombreuses petites citadines. Sa polyvalence de charge (moins d’une heure en charge rapide et moins de 13h sur une prise domestique) et son autonomie jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en font une électrique parfaite pour les trajets du quotidien.

Dacia Spring est désormais disponible à partir de 165.833 DH HT pour la version CARGO et à partir de 199.000 DH TTC pour la version 4 places Essential.