Damane Cash et CTM Messagerie annoncent leur partenariat stratégique visant à enrichir les canaux de remboursement pour les clients de CTM Messagerie bénéficiant du service de livraison contre remboursement.

« En combinant l’expertise de Damane Cash en matière de solutions financières innovantes et celle de CTM Messagerie dans la logistique et la distribution, ce partenariat permettra d’offrir une expérience client optimisée lors des remboursements », informe un communiqué conjoint.

Les clients de CTM Messagerie auront désormais la possibilité de récupérer encore plus rapidement leur argent en espèces dans le réseau étendu de Damane Cash, offrant ainsi une solution pratique et accessible à tous.

Grâce à la solution DAMANE PAY, les clients pourront également choisir de recevoir leur remboursement par virement sur leur compte de paiement. Cette option offrira une sécurité supplémentaire et une flexibilité accrue pour la gestion des fonds, permettant aux clients de réaliser des paiements ultérieurs ou de transférer leur argent vers d’autres comptes.

« Ce partenariat avec CTM Messagerie illustre notre engagement continu à offrir des services financiers innovants et accessibles à tous », déclare Maha Kohen, présidente du directoire Damane Cash.

Mohamed Amine SEKKAT, Directeur Général Délégué de CTM Messagerie , pour sa part affirme: « Nous sommes convaincus que ce partenariat apportera une valeur ajoutée significative à nos clients, nous serons en mesure d’offrir des options de remboursement plus pratiques et plus rapides, répondant ainsi aux attentes de nos clients et renforçant notre position en tant que fournisseur de services logistiques de confiance. »