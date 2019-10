Les Etats-Unis et le Maroc ont souligné, à Washington, le « danger posé par l’Iran et ses satellites » ainsi que les moyens d’endiguer cette influence au niveau de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 4ème session du Dialogue Stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, les deux parties ont examiné « les efforts de coopération visant à lutter contre les tentatives de propagation de l’influence iranienne dans la région, y compris en Afrique du nord et de l’Ouest ».