Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a annoncé la création du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat » doté de 6 milliards de dirhams (MMDH) sur une durée de 3 ans, et ce, dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc.

Benchaâboun, qui présentait le PLF-2020 au Parlement, a indiqué que ce fonds, créé en application aux orientations du Roi Mohammed VI contenues dans son discours à l’ouverture de l’actuelle session du Parlement, sera principalement destiné à soutenir les jeunes diplômés en leur facilitant l’accès aux prêts bancaires pour financer leurs projets, à appuyer les petites et moyennes entreprises opérant dans le domaine de l’export, notamment vers l’Afrique, et à permettre une meilleure intégration professionnelle et économique des travailleurs du secteur informel.

Le ministre a, en outre, relevé que le projet de Loi de finances propose un ensemble de mesures visant à soutenir l’investissement et à réduire la pression fiscale sur les entreprises, en ramenant le taux marginal de l’IS pour les entreprises industrielles de 31% à 28% au titre de leur chiffre d’affaires local.