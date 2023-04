L’engagement de Bank of Africa en faveur de la préservation de l’environnement et la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, franchit un cap supplémentaire par le lancement du projet pilote de décarbonation de la consommation énergétique grâce à la mise en place de la 1ère centrale photovoltaïque au niveau de son Club.

Cette 1ère installation solaire équivalente à 52 MWH permettra au Club de réduire

significativement sa facture énergétique, avec une économie estimée à environ 25%,

soit 86Kdh par an, et une réduction de l’empreinte GES de 69 tEqCO2 par an, explique le groupe dans un communiqué ce lundi.

Ainsi, Bank of Africa s’engage à réduire ses émissions GES relatives à ses

consommations électriques, constituant aujourd’hui 70% de ses émissions CO2 de son

dernier bilan carbone des activités opérationnelles scope 1 et 2, ajoute la même source.

« Cette initiative lancée à l’occasion de la journée internationale de la Terre 2023,

affirme une fois encore l’engagement du Groupe Bank of Africa, sous l’impulsion

de son Président M. Othman Benjelloun, en tant que Groupe de référence en matière

de Responsabilité Sociétale et Environnementale, confirmé depuis 2011 par les

certifications environnementale et énergétique selon ISO 14001 et ISO 50001, ainsi

qu’une comptabilisation annuelle des émissions GES depuis 2016 », conclut le communiqué.