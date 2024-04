Le Groupe delta holding annonce avoir procédé, lundi, à la cession de l’intégralité de sa participation (53,5%) dans la société ISOSIGN, détenue indirectement à travers la filiale OHE, à la société Alizon Participations.

« L’opération de cession constitue une occasion pour le Groupe delta holding de valoriser son investissement initial tout en permettant à ISOSIGN de se développer davantage au sein du nouveau groupe acquéreur », indique delta holding dans un communiqué. Elle permet également au groupe de renforcer ses capacités opérationnelles et financières et de mieux saisir d’autres opportunités d’investissements à l’international, ajoute la même source.

ISOSIGN est un intégrateur de solutions de sécurité routière, de signalisation et d’aménagements urbains, à destination des sociétés de services et des maîtres d’ouvrages publics. Avec sa filiale STI, elle a contribué en 2023 au chiffre d’affaires consolidé du Groupe à hauteur de 7% soit 228 millions de dirhams. ISOSIGN et STI étaient consolidées par intégration globale, le pourcentage d’intérêt dans chacune d’elle étant de 27,29 %.