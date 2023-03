Maltraitance physique d’un client qui ne s’est pas acquitté du prix de son ticket? La polémique sur le sujet est lancée ce lundi, après que des usagers des bus casablancais se soient dits témoins d’une scène de violence à bord de l’un des véhicules Casabus. Qu’en est-il réellement?

“Ce matin, j’ai été témoin d’une situation très troublante dans le bus Alsa Maroc à Casablanca. Les contrôleurs sont entrés dans le bus et ont commencé à frapper les passagers qui n’ont pas payé leur ticket. Je suis choqué par le manque de professionnalisme et de respect envers les passagers qui ont déjà payé leur billet et qui ont été témoins de cette violence”, indique un post d’une casablancaise sur LinkedIn.

Dans le même post, où l’internaute a également partagé la photo de son ticket pour montrer le bus à bord duquel se sont produits ces faits.

Contacté par Infomédiaire, le management de Casabus explique avoir vu une publication sur les réseaux sociaux faisant état de cet incident, et avoir immédiatement entamé ses investigations pour faire la lumière sur les faits.

« Les informations sur le ticket de la cliente ont permis rapidement de retracer le bus en question. Le visionnage des enregistrements des caméras de sécurité embarquées à bord de tous les bus, et les échanges avec les contrôleurs, ont montré qu’il s’agit de trois fraudeurs « professionnels » habitués de la resquille », nous explique-t-on.

D’après les explications données par le management, « les contrôleurs sont montés à bord du bus de la ligne 107 ce lundi 13 mars à 8h07, dans le cadre de leurs contrôles de routine. Dès constatation du non-paiement des tickets par 3 individus, les contrôleurs ont déclenché la procédure en vigueur exigeant des fraudeurs le paiement de l’amende préconisée par le règlement intérieur affiché dans les bus ».

Et d’ajouter qu' »ayant d’abord fait de la résistance, les trois ont fini par payer leur ticket amende, en jurant et en attaquant les contrôleurs verbalement. Le ton est certes monté, les contrôleurs ont été contraints d’encercler les individus, mais aucun usage de force n’a eu lieu. Les vidéos sont formelles ».

Les contrôleurs ont ensuite quitté le véhicule, et le trajet a pu être poursuivi avec les individus qui se sont acquittés de leurs titres de transport et les autres clients à bord”, ajoutent nos sources.

Le management insiste sur le fait que Casabus accorde une attention particulière à la qualité de ses prestations et à la satisfaction client et reste à leur écoute via son service clients.