Le Maroc a adhéré, ce mercredi, à l’Alliance Smart Africa, un réseau ayant pour ambition de développer le digital en Afrique et transformer le continent en un marché numérique unique.

« Avec le Maroc, l’Alliance Smart Africa compte désormais 30 pays membres représentant un marché total de plus de 750 millions d’habitants, de nombreux partenaires du secteur privé ainsi que plusieurs organisations internationales », a indiqué le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné, lors de la cérémonie de l’officialisation de l’adhésion du Maroc, tenue à Rabat.

Le Maroc est en pleine et continuelle évolution dans le cadre du numérique, aussi bien auprès des instances publiques que privées, a-t’il souligné, relevant que le Royaume a employé des moyens importants pour la promotion du numérique et encourage les citoyens à s’y investir de plus en plus, dans une perspective de développer l’économie du pays.

Il a, dans ce sens, rappelé que le nombre de start-up créées est en grande augmentation d’année en année au Maroc, notant que la nature transfrontalière de la technologie et de l’innovation signifie que le Maroc et ses startups peuvent créer des opportunités au continent tout entier.

« Nous sommes fermement convaincus que le dynamisme et le leadership du Royaume du Maroc avec l’appui technique et la coordination du Secrétariat de Smart Africa auront un impact énorme dans l’histoire de notre beau continent », a ajouté M. Koné.

Forte de ses 30 pays membres, Smart Africa compte également plus de 40 entreprises du secteur privé, dont Huawei, Facebook, Intel et Tata Communications, ainsi que plusieurs organisations internationales telles que l’Union Africaine, l’Union internationale des télécommunications et la Banque africaine de développement, la Banque Mondiale