Fide Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la Gestion de la Relation Client, a annoncé sa participation à la 3e édition du congrès Digital Now, qui se tient du 20 au 21 décembre à Casablanca.

« A travers un stand et une présence en force de son Top management, le groupe Fide Consulting a tenu ainsi à être présent à ce congrès qui se veut une plateforme de networking et de rencontres avec des experts et des entreprises spécialisées dans le digital », indique un communiqué du Cabinet.

L’objectif du Cabinet est de rencontrer ses partenaires et présenter ses dernières innovations, notamment celles développées sur la plateforme Vtiger, dont les produits et services sont utilisées par plus de 300.000 entreprises dans le monde, précise le communiqué.

Fide Consulting mettra aussi en exergue ces principales « success stories » et les projets déployés chez des leaders dans des secteurs variés comme l’industrie pharmaceutique, les banques et assurances, la finance, l’agroalimentaire, l’immobilier, le BTP, le tourisme, la monétique, la construction et la high-tech, ajoute la même source.

Démocratiser l’usage du digital chez les entreprises marocaines

« Nous nous réjouissons de notre participation remarquée au congrès Digital Now, un événement que nous accompagnons et qui joue un rôle essentiel dans ce mouvement d’accélération de la transformation digitale des entreprises marocaines », a indiqué Khalid Debbarh, directeur général de Fide Consulting, également membre du jury de TechTalents, un concours organisé en marge du congrès Digital Now qui consacrera les meilleures startups marocaines.

« Nous aurons l’opportunité de présenter nos dernières innovations à l’écosystème numérique marocain, échanger autour des dernières tendances et comment nos solutions pourront contribuer à démocratiser l’usage du numérique au sein des TPME », a relevé Debbarh.

Fide Consulting présentera également, en marge du congrès Digital Now, son produit phare, CRM4You, une application mobile développée par des ingénieurs marocains qui se veut une solution clef en main, innovante, pratique, compétitive et sécurisée.

Adaptée à tout type d’entreprise, tout secteur et taille confondus, CRM4You se distingue par les services innovants qu’il propose, notamment les outils d’analyse prédictive et d’aide à la décision.

Lancée en 2020, la solution CRM4You a connu un succès au Maroc et à l’étranger, notamment en Afrique subsaharienne. L’application est agile et adaptée selon la taille de l’entreprise, son secteur d’activité et ses besoins.

De la gestion de l’activité de l’entreprise et son workflow, à la production, en passant par la « sales force », les prospections, la facturation, le recouvrement et les réclamations clients, CRM4You propose une panoplie de services personnalisés.

L’outil propose également de la « business intelligence » à travers des outils d’aide à la décision qui analyse toutes les données de l’entreprise et son écosystème.

Faciliter la vie des chefs d’entreprises

« Nous accompagnons nos clients de bout en bout, en offrant des solutions innovantes, agiles et transverses », a indiqué Debbarh, notant que le client peut, à partir d’une seule application installée sur son smartphone, gérer à distance l’ensemble de l’activité de son entreprise, tout en disposant de tous les indicateurs de performance et d’aide à la décision.

En tant que facilitateur de la transition numérique des entreprises marocaines, Fide Consulting participe en force lors de cette 3ème édition du congrès Digital Now, et ce grâce à une « task force » déployée au service de ses partenaires et des visiteurs de cette manifestation.

Les participants auront ainsi l’opportunité de découvrir les dernières solutions innovantes proposées par Fide Consulting et ses partenaires et leurs avantages concurrentiels qui contribuent principalement à recruter de nouveaux clients, améliorer la compétitivité de l’entreprise et augmenter ses revenus.

Organisé par le Club des dirigeants (CDD), sous l’égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, le congrès Digital Now est une occasion pour les participants de découvrir les dernières tendances liées à la transformation digitale des entreprises, en particulier les très petites et moyennes entreprises (TMPE) et d’échanger avec des experts de renom autour de thématiques relatives notamment au capital humain, les écosystèmes numériques, la connectivité et les mesures d’accompagnement en faveur des TPME.