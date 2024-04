Suite au signing du 15 janvier dernier où Dislog Group et chef Sam se sont rapprochés pour une opération de M&A, Dislog Group annonce, ce jeudi, la signature à Madrid d’une offre binding pour l’acquisition de 100% de BBW/Chef Sam auprès des fonds d’investissements Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs Bernard Hours, Rafael Esteve et Jose Cano.

L’acquisition sera réalisée pour un coût de 40 millions d’euros pour 100% des titres de BBW, fait savoir le groupe dans un communiqué.

Contacté à ce sujet, Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a déclaré : « Dislog Group poursuit son projet de transformation. Après avoir réussi notre virage industriel au Maroc et de services aux entreprises notamment dans les métiers de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé nous voilà prêts pour accélérer notre développement à l’international et particulièrement en Europe de l’Ouest. Chef Sam est une excellente opportunité de croissance pour notre groupe. L’équipe de management est composée d’experts dans le domaine de l’agro-alimentaire et nous permettra de créer des synergies avec nos participations industrielles et de distribution en France dès à présent ».

A noter que Chef Sam est une entreprise de distribution, partenaire dans 8 pays Européens de plusieurs marques telles que Oatly, Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie … Chef Sam est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation comme Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love…

Chef Sam réalise en 2023 un volume d’affaires de 35M€ en Europe et enregistre une croissance en 2023 de 20%. Avec cette acquisition le volume d’affaires consolidé Europe prévu en 2024 est de 75 millions d’euros (40M€ prévisionnels sur chef Sam et 35M€ sur Taste distribution)

Cette opération dépend de l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes au Maroc, notamment l’Office des Changes et le Conseil de la Concurrence.

A noter que Dislog Group S.A a été accompagné dans cette transaction par Me Rachid Hilmi, Me Olivier Paquereau (cabinet Arst) et le cabinet d’expertise comptable Boughaleb & Associés. Les actionnaires de BBW ont été accompagnés dans cette transaction par les cabinets Grant Thornton Espagne et V4 Financial Partners.