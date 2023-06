Un nouveau membre rejoint le Board de Dislog Group. Siham El Machtani El Idrissi a ainsi été désignée en tant que Independant Board Member. Elle présidera également le Comité Marketing, innovation et transformation digitale du Groupe.

Forte d’une expérience de 25 années dans les domaines de stratégie de croissance, d’Innovation et de Brand building, Siham El Machtani El Idrissi est fondatrice du cabinet « Stand For », depuis 2014.

Diplômée de l’école Polytechnique Féminine- Sceaux en 1998, Siham El Machtani a accompagné au fil de sa carrière les Comités exécutifs et Comité de direction de plusieurs acteurs majeurs de l’industrie et des services (La Bourse de Casablanca, Ain Saiss, Sidi harazem, Cash plus, Shell, Chergui, Dolidol, Lamacom, La Banque Populaire, Les Domaines, la Mattu, British chamber of Commerce,…).

Elle est, par ailleurs, également membre du Board de la « French Tech Casablanca ».