Le Maroc et la Barbade ont convenu de mettre en place un programme de coopération dans le domaine de la santé, à l’issue d’entretiens entre le ministre de la Santé Anass Doukkali et la Première ministre de Barbade, Mia Mottley, en visite de travail dans le Royaume.

Lors de ces entretiens, Doukkali et Mottley ont convenu conformément à leur volonté commune de renforcer davantage la coopération maroco-barbadienne dans le domaine de la santé, de mettre en place un programme de coopération s’étalant sur l’année 2019 comprenant, l’organisation d’une campagne de chirurgie de la cataracte en Barbade, en juillet 2019, indique un communiqué du ministère, notant qu’une équipe d’experts effectuera une mission de prospection dans ce pays des Caraïbes en vue de finaliser le volet organisationnel et opérationnel de cette campagne.

De même, les deux responsables se sont mis d’accord pour l’envoi de trois experts marocains pour le volet relatif à l’assurance maladie pour les personnes vulnérables à Antigua et Barbuda pour une mission technique d’une semaine en 2019, avec l’organisation au Maroc, en 2019, de deux formations en management des maladies non transmissible (MNT) et en gestion hospitalière, ajoute la même source.

Ils ont de même discuté des moyens d’accentuer le partenariat dans les domaines prioritaires du secteur de la santé tels que la couverture médicale, la lutte contre les maladies non transmissibles et transmissibles et la gestion hospitalière, outre la lutte contre le diabète et le Sida, la prise en charge de l’obésité et le manque du personnel de santé médical et paramédical.

Par ailleurs, d’autres volets ont été traités au cours de cette entrevue s’ajoutant à d’autres secteurs de coopération avec la République de Barbade et d’autres Etats insulaires des Caraïbes avec lesquels le Maroc entretient ces dernières années de fortes relations.

La visite au Maroc de la Première ministre de Barbade se veut une occasion de partager les expériences dans le domaine de la formation médicale et paramédicale et l’exploration dans le domaine du tourisme médical développé par la Barbade et son savoir-faire dans ce domaine, selon la même source.