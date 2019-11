Les professionnels marocains des métiers de bouche ont annoncé, jeudi soir à Casablanca, la création d’une Confédération pour unir leurs efforts en faveur de l’amélioration des conditions de travail. Cette nouvelle confédération est, en effet, une alliance de la Fédération marocaine des traiteurs (FMT), l’Association nationale des cafés et restaurants du Maroc, la Fédération marocaine de la franchise et la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie du Maroc. Professionnelle et indépendante, la Confédération marocaine des métiers de bouche aura pour mission de représenter les différents métiers de ses membres et les aider à se développer. Elle a également pour objectif de fédérer l’ensemble des opérateurs de ces domaines en vue de garantir une meilleure qualité des prestations et services proposés.