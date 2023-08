HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et de services de paiement électronique, s’implante à Montréal afin d’accompagner la modernisation de l’activité monétique de l’une des principales banques canadiennes.

Cette première implantation en Amérique du Nord est une étape importante dans l’accélération des activités du Groupe HPS au Canada et aux Etats-Unis sur les prochaines années.

Ce nouveau bureau hébergera initialement une équipe d’une quinzaine de personnes qui

pilotera l’activité monétique de l’une des principales banques canadiennes en mode

processing à partir du Cloud de Amazon au Canada. Cette équipe sera rapidement renforcée afin d’accélérer le développement du Groupe en Amérique du Nord, qui est l’un des marchés les plus importants et les plus dynamiques au monde en termes de paiements électroniques.

Abdeslam Alaoui Smaili, CEO de HPS, a déclaré : « nous sommes impatients de démarrer ce

nouveau challenge avec l’une des principales banques d’Amérique du Nord. L’implantation de notre bureau à Montréal est idéale compte tenu de l’importance de la région dans notre

stratégie de croissance, mais également pour participer à l’écosystème d’innovation, de

nouvelles tendances technologiques et de l’industrie, le Canada étant connu pour ses avancées technologiques, ses universités de renom et ses importantes opportunités d’affaires ».