Au cœur des Émirats Arabes Unis, Lamalif Group, une référence incontestable au Maroc dans le domaine de l’éclairage public et de l’aménagement urbain depuis 25 ans, a transcendé les frontières en hissant la signature du « Made in Morocco » à la 17e édition du salon Light & Building Middle East, qui s’est déroulé du 16 au 18 janvier au Dubaï World Trade Center.

« Cette occasion souligne la participation de Lamalif Group autant que seule entreprise marocaine présente à cette édition, une étape significative dans l’expansion internationale de Lamalif Group, démontrant ainsi son engagement à partager son savoir-faire et ses innovations dans le secteur de l’éclairage public avec les experts et les professionnels des pays du Golfe », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Lamalif Group a saisi cette opportunité pour consolider sa présence sur la scène internationale, établir des partenariats stratégiques, et mettre en avant ses produits phares et ses dernières innovations dans un marché mondial en pleine croissance.

« Avec une vision avant gardiste, Lamalif Group redéfinit l’esthétique urbaine à travers son goût à l’innovation et son design unique reflétant ainsi sa compréhension des besoins des villes et des territoires. Selon les prévisions de Technavio, le marché mondial de l’éclairage à LED devrait croître de manière significative, offrant à Lamalif Group une plateforme pour déployer son expertise et son engagement en faveur de l’éclairage économe en énergie et durable », ajoute la même source.

Lamalif Group, solidement ancrée sur des valeurs fondamentales, œuvre à embellir les villes en proposant des solutions novatrices en éclairage public et mobilier urbain. La diversité de ses compétences et la complémentarité de ses pôles d’activité font de Lamalif Group un acteur majeur, englobant l’urbanisme, l’énergie, l’événementiel et le design.

La participation de Lamalif Group au salon Light & Building Middle East a été l’occasion idéale pour présenter ses avancées technologiques axées sur l’efficacité énergétique et la durabilité, tout en explorant les tendances actuelles et futures de l’industrie de l’éclairage et de l’urbanisme.

« En mettant en avant ses solutions conçues pour un avenir écologiquement conscient, socialement responsable et fondamentalement durable, Lamalif Group réaffirme sa vision. L’entreprise demeure déterminée à fournir des solutions sur mesure, adaptées et performantes, tout en garantissant une expérience client exceptionnelle », poursuit-on.

Fort de son positionnement dans le marché Marocain depuis 1998, Lamalif Group est un leader national dans l’aménagement urbain et l’éclairage public. Le groupe marocain a contribué à la réalisation de projets structurants de transformation des villes et des territoires, notamment Rabat Ville Lumière, Tanger Métropole, Al Hoceima Manarat Al Moutaoussit, Marrakech, et Tétouan et régions.

Présent dans 31 villes, Lamalif Group a à son actif 85.000 points lumineux installés dans l’ensemble du Maroc et 170.000 points gérés en maintenance. Aujourd’hui Lamalif Group, dont l’effectif est de 350 collaborateurs, exerce ses activités dans le cadre de quatre pôles : Eclairage public, aménagement urbain, efficacité énergétique et promotion immobilière.

La raison d’être de Lamalif Group est d’offrir aux citoyens, villes et territoires des réponses créatives et esthétiques avec une signature 100% marocaine.