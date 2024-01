Le spécialiste marocain de l’éclairage, Arrakis Lighting, et le groupe émirati Huda Lighting, s’associent pour former une joint-venture: Arrakis Huda Lighting.

Selon le média Dubai Global News, ces deux acteurs majeurs de l’industrie de l’éclairage unissent leurs forces pour étendre leur présence dans la région, consolidant ainsi leur expérience et leur savoir-faire pour offrir des solutions d’éclairage innovantes et de qualité supérieure dans la région MENA et en Afrique de l’Ouest.

Fondée en 2009 au Maroc, le cœur de métier d’Arrakis Lighting est de fournir des solutions d’éclairage complètes et intégrées pour tout type de projet. Bien enracinée dans le Royaume, la société a étendu sa présence en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Forte de plus de deux décennies d’activité, Huda Lighting demeure un acteur majeur des solutions d’éclairage dans la région MENA. Elle propose une gamme variée de produits et de services adaptés à une multitude de segments de marché tels que l’hôtellerie, la vente au détail, les espaces commerciaux, résidentiels et industriels.