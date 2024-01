Smurfit Kappa Morocco a annoncé l’obtention des certifications FSC, BRCGS Packaging et ISO 9001 pour ses opérations.

« Cette réalisation exceptionnelle atteinte en un temps record, quelques mois après l’inauguration de son usine de Rabat, témoigne de l’engagement certain de l’entreprise envers la sécurité sanitaire, la qualité de ses emballages en carton ondulé ainsi que son engagement envers la protection de l’environnement », indique un communiqué de l’entreprise.

Obtenue en mai 2023, la certification FSC (Forest Stewardship Council) témoigne de l’engagement de Smurfit Kappa envers la durabilité et souligne sa contribution à la préservation des écosystèmes forestiers. La chaîne de traçabilité certifiée de l’entreprise garantit la durabilité de ses processus et solutions. Cette approche englobe des pratiques d’approvisionnement rigoureuses, la gestion des risques et la collaboration avec les fournisseurs, assurant la durabilité à chaque étape du processus de production d’emballages – de la forêt à l’usine, fait-on savoir.

Pour sa part, « la certification ISO 9001 versions 2015 constitue une reconnaissance formelle de l’excellence du projet SMQ, soulignant l’engagement inébranlable envers la qualité et la gestion efficace au sein de l’organisation. Le lancement du projet SMQ était soigneusement orchestré en interne en respectant toutes les étapes nécessaires. La certification assure la mise en place de bonnes pratiques dans tous les départements et domaines d’activité de Smurfit Kappa (écoute client, études, planification, production, logistique, exigences légales et réglementaires…), ainsi que la satisfaction de la clientèle. L’audit pour l’obtention de la certification ISO 9001 versions 2015 de la part de l’organisme DNV a été réalisé début septembre 2023 », indique-t-on.

Quant à la certification BRCGS Packaging, l’audit a été réalisé fin septembre 2023 par le Groupe SGS (La Société Générale De Surveillance). La certification garantit la salubrité et la sécurité alimentaire des solutions de packaging de Smurfit Kappa ainsi que leur traçabilité et assure la mise en confiance des clients sur les programmes de production et le management de la chaine logistique de Smurfit Kappa, lit-on dans le communiqué.