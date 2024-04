ALTEN, leader mondial dans le domaine de l’ingénierie et des services en technologies de l’information, et l’Université Internationale de Rabat (UIR), première université marocaine établie dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP), annoncent la signature d’une convention pour la mise en place d’un Executive Master en formation ferroviaire « RAMS For Railway Engineering ».

Ce programme de formation est destiné aux étudiant(e)s de la cinquième année de La School of Aerospace and Automotive Engineering de l’UIR, préalablement sélectionnés par ALTEN Maroc.

Ce projet a été conçu par des experts du Groupe ALTEN et de l’UIR; le contenu de cette formation a pour objectif de répondre aux besoins du secteur ferroviaire. Il couvre les spécialités RAMS (reliability, availability, maintainability and safety), l’ingénierie mécanique et électrique, l’analyse et la conception de systèmes sûrs et fiables, et la validation et la mise en service des systèmes en conformité avec les normes applicables au secteur ferroviaire.

En plus de la formation théorique, les étudiants de l’UIR sélectionnés par ALTEN ont eu la possibilité d’effectuer un stage de pré-embauche au sein de l’entreprise. Cette opportunité leur a offert une formation complète, leur permettant d’acquérir des compétences recherchées et d’améliorer leurs chances d’insertion professionnelle dans l’industrie ferroviaire en plein essor.

La Directrice des Ressources Humaines et Communication chez ALTEN Delivery Center Maroc, Hajar Bououd, a déclaré que « ce partenariat avec l’UIR s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés marocains. Ce programme de formation permettra aux étudiants d’améliorer leur employabilité et d’acquérir les compétences et connaissances spécifiques nécessaires pour répondre aux besoins d’un secteur en pleine expansion ».

ALTEN Maroc s’engage à renforcer l’employabilité des jeunes et la relation entreprises-école. Le programme « Executive Master en RAMS For Railway Engineering » en est un exemple concret, illustrant la volonté d’ALTEN de contribuer à l’avenir du secteur ferroviaire marocain en formant les jeunes talents de demain.

ALTEN DELIVERY CENTER MAROC, Filiale du leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologie créé en 2008 et présent à Fès, Rabat, Tétouan et Casablanca, compte aujourd’hui plus de 2300 consultants et vise un centre d’excellence de 3100 consultants ALTENiens en 2024. Avec plus de 90 recrutements par mois, ALTEN Maroc est désormais un acteur majeur de l’insertion professionnelle des jeunes ingénieurs. Il accompagne ses clients, leaders de l’Industrie dans leurs stratégies de développement dans les domaines de l’automobile, du ferroviaire, de l’IT, de la R&D et des Télécoms & Médias.