Chariot Limited vient d’annoncer des résultats prometteurs a l’issue des évaluations indépendantes qu’il avait opérées autour des ressources gazières disponibles au large du Maroc, et qui intègrent les résultats du récent forage réussi du puits d’évaluation et d’exploration Anchois-2. Ainsi, les résultats obtenus sont bien meilleurs que ce qu’avait auparavant prédit la firme britannique.

Les évaluations indépendantes qui ont été réalisées par le consultant pétrolier et gazier Netherland Sewell & Associates Inc. sur le champ gazier d’Anchois et d’autres zones d’exploration, révèlent un potentiel non négligeable.

A cette fin, la société a décidé d’accélérer ses plans de développement de champs, de mettre en œuvre des programmes d’exploration associés afin d’assurer une croissance supplémentaire du portefeuille. Pareillement, Chariot a mis l’accent sur le développement d’une ressource énergétique importante, en donnant la priorité à la demande croissante sur le marché intérieur marocain et en fournissant potentiellement du gaz excédentaire à l’Europe.