CDG Invest a réalisé une prise de participation de 20%, via son programme Génération Entrepreneurs, au capital du Groupe Atlantique.

Grâce à ce partenariat, le Groupe Atlantique se dotera des moyens nécessaires pour accélérer le déploiement de son modèle d’enseignement supérieur tourné vers l’innovation pédagogique, l’excellence académique et l’immersion professionnelle, fait-on savoir.

Basé à Casablanca, le Groupe Atlantique regroupe dans un premier temps deux écoles supérieures spécialisées: l’Atlantic Business School, l’école de Management créée en 1985 (anciennement ESIG), et l’Atlantic Engineering School.

Il regroupe par ailleurs un centre de formation continue, Atlantic Executive Center, proposant plus d’une centaine de formations destinées à l’accompagnement des entreprises et le développement de leurs cadres, ainsi qu’un centre de recherche appliquée, le CERUNA et une fondation ayant pour missions principales l’encouragement de la recherche et le soutien des étudiants méritants.