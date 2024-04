Eriser, société pionnière dans les métiers de l’irrigation, a accueilli dans son capital le fonds d’investissement Colombus 1 qui est un organisme de Placement Collectif en Capital (OPCC) dédié à l’accompagnement des entrepreneurs, PMEs et ETMs nationaux dans leurs projets de développement.

« Eriser a su s’imposer durant ses 32 années d’existence comme un acteur de référence dans la gestion de l’eau. En effet, ERISER a très tôt fait le choix de l’excellence, en se dotant d’un département d’études hydrauliques et techniques parmi les plus pointus au Maroc, et a participé au saut technologique des métiers de l’irrigation au Maroc en étant systématiquement à la pointe des technologies de l’irrigation et de la gestion de l’eau », indique un communiqué de la société.

A travers cet investissement, Red Med Private Equity souhaite capitaliser sur l’expertise de ERISER dans la gestion de grands projets hydrauliques et doter la société des moyens lui permettant d’adresser la chaine de valeur globale de l’eau. Cité dans le communiqué, Abdeslam Ababou, Président de Red Med Private Equity (RMPE), a déclaré : « A travers cet investissement, le Fonds Colombus 1 s’inscrit dans les initiatives nationales pour la gestion des risques liés au stress hydrique en dotant ERISER de capacités financières, industrielles et technologiques lui permettant de renforcer sa présence nationale et régionale dans les métiers de l’irrigation localisée, gestion de l’eau potable, équipements hydromécaniques et des stations de pompage, pompage solaire et dessalement ». Le projet de développement inclut par ailleurs une intégration industrielle de ERISER, lui permettant de disposer de l’autonomie et des capacités nécessaires pour accélérer le développement de ses activités.

« Le projet d’intégration industrielle permettra à ERISER d’internaliser la fabrication de près de 35% de ses achats en équipements et intrants, et d’augmenter ainsi son niveau d’autonomie et sa capacité à adresser un plus large spectre de projets hydrauliques et hydriques », a indiqué Mr Zouhair Seffar, fondateur et dirigeant de ERISER.

Par ailleurs, le fonds Colombus 1 entend accompagner la société dans sa démarche d’institutionnalisation, tout en consolidant son ADN de société familiale, écoresponsable et engagée socialement.

« Au-delà du rationnel stratégique et financier, notre investissement vise également à accompagner ERISER dans la transition vers les meilleurs standards opérationnels et de gouvernance, mettre en place une stratégie ESG afin de permettre à ERISER de s’imposer à terme comme un acteur national et régional leader dans la gestion de projets liés à l’eau », a fait savoir Mohamed Nasset, Directeur Général de RMPE.

Créée en 1992, la société ERISER fait partie des sociétés d’irrigation les plus anciennes et plus importantes au Maroc. Ses activités principales sont les études hydrauliques des projets d’irrigation y compris les aménagements internes à la parcelle, ainsi que les aménagements hydroagricoles des réseaux d’irrigations externes à savoir les bornes d’irrigations, les stations de filtration, de dessalement et de pompage, etc.

RMPE est une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement de l’entreprise marocaine et son développement. A travers le fonds OPCC Colombus 1 d’une taille maximale cible de 1,1 milliard de dirhams, RMPE investit des tickets d’investissements ciblant des entreprises actives dans les secteurs liés à la consommation locale.

Red Med Private Equity est une filiale de Red Med Capital, banque d’investissement indépendante créée en 2004 qui opère dans l’ensemble des métiers des marchés de capitaux (Asset Management – Corporate Finance – Private Equity – Securities – Real Estate).