L’inflation en Espagne est repartie à la hausse en janvier, les prix à la consommation ayant augmenté de 3,4% sur un an le mois dernier après 3,1% en décembre, selon les données publiées jeudi par l’Institut national des statistiques (INE).

D’après l’institut, cette augmentation a été favorisée par la hausse des prix de l’électricité, la stabilité des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées et une évolution favorable des prix des carburants.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix de l’énergie et qui est corrigée des variations saisonnières, a reculé de 0,2 point par rapport à décembre, à 3,6% en glissement annuel, soit le plus bas depuis novembre de l’année dernière, précise-t-on.

En glissement annuel, l’indice des prix IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a progressé de 3,5% en janvier en Espagne. La variation mensuelle de l’IPCH était de -0,2 %.

En 2023, le taux d’inflation a démarré l’année à 5,9 % et s’est élevé à 6 % en février avant de retomber à 3,2 % en novembre et à 3,1 % en décembre.

L’inflation en Espagne s’était envolée après la guerre en Ukraine, comme dans l’ensemble des pays de la zone euro, atteignant un pic de 10,8% sur un an durant l’été 2022. Cette flambée des prix a poussé le gouvernement à multiplier les coups de pouce budgétaires, avec des baisses de TVA sur les produits de première nécessité et des réductions de taxes sur les carburants.

Ces efforts avaient permis à l’inflation espagnole de revenir provisoirement dans la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE) en juin dernier, avant de rebondir à cause de la hausse des prix de l’énergie.

