Plus que quelques semaines avant que ne prenne fin l’appel à candidatures de la 4e édition du prix de la recherche, lancé par l’Ordre des experts-comptables, dont l’échéance est prévue pour le 31 janvier 2023.

Le prix propose de distinguer les travaux de recherche effectués dans le cadre d’une thèse de doctorat, d’un mémoire d’expertise comptable, d’un master de recherche ou d’un master spécialisé accrédité par le ministère de tutelle, obtenus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Il aspire à encourager la recherche et à apporter une contribution de qualité à la connaissance au niveau de la gouvernance, du management du risque, de la performance organisationnelle, du pilotage stratégique et des disciplines transversales de l’expertise comptable (audit, conseil juridique et fiscal, conseil financier et comptable, conseil et organisation et en gestion).