La compagnie d’exploration minière Aya Gold & Silver a récemment finalisé un accord financier pour le développement de ses activités au Maroc.

« Aya Or & Argent Inc. est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention aux termes de laquelle Eight Capital, à titre de seul teneur de livres, collectivement avec un consortium de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale Inc., à titre de cochef de file, a convenu d’acheter par voie d’acquisition ferme 6.586.000 actions ordinaires du capital de la Société au prix de 10,25 $ chacune, ce qui procurera à Aya un produit brut de 67.506.500 $ », indique la compagnie dans un communiqué.

Et d’ajouter que Aya Gold & Silver « a convenu d’octroyer aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter un nombre d’actions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 15% des actions qui font l’objet du placement, au prix d’émission; l’option peut être levée en totalité ou en partie, à quelque moment que ce soit pendant la période de 30 jours suivant la clôture du placement. Si cette option est levée intégralement, cela entraînera une hausse d’environ 10.125.975 $ du produit du placement qui totalisera alors environ 77.632.475 $ ».

La société minière a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement à l’avancement de ses programmes d’exploration et de développement relatifs à la mine Boumadine et du programme d’exploration régional relatif à la mine Zgounder, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise, indique-t-on.

« La clôture du placement est prévue pour le 14 février 2024, ou vers cette date, et est assujettie à certaines conditions, y compris l’obtention de toutes les approbations requises, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto », fait savoir le communiqué.