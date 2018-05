Infomédiaire Maroc – Le classement des 10 plus grosses banques mondiales, établi par S&P Global Market Intelligence, a été publié hier.

Et celui-ci reste dominé par les 4 banques chinoises que sont Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agricultural Bank of China et Bank of China.

Au total, ces établissements pesaient plus de 13 000 milliards de dollars en 2017, en augmentation par rapport à l’année dernière.

Rédaction Infomédiaire