Un financement vert de 17,5 millions d’euros a été octroyé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) à Bank of Africa (BOA), afin de soutenir les PME marocaines dans leur transition vers une économie verte.

Cette initiative vise à renforcer les investissements dans des projets d’adaptation et de mitigation du changement climatique, couvrant divers secteurs tels que l’agro-industrie, la fabrication, les services, la logistique et les technologies de l’information et de la communication.

Ce financement permettra à BOA d’étendre son offre de produits de prêt verts, soutenant ainsi les entreprises marocaines dans l’adoption de technologies et de services résilients au climat. Avec un score de transition élevé de 65, ce projet contribuera à accélérer la transition vers une économie verte au sein du royaume.

Ce financement est assorti de mesures d’accompagnement telles que des assistances techniques et des subventions incitatives, visant à promouvoir les investissements dans des technologies et des services résilients au climat. De plus, BOA s’engage à respecter les exigences environnementales et sociales de la BERD, renforçant ainsi son engagement envers le développement durable.