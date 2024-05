La start-up marocaine YoLa Fresh, spécialisée dans l’Agritech, a clôturé un financement pré-série A de 7 millions de dollars.

Cette levée de fonds, menée par Al Mada Ventures, a connu la participation d’Algebra Ventures, E3 Capital, Janngo Capital et de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, FMO.

YoLa Fresh vise à moderniser la chaîne d’approvisionnement des produits frais en Afrique en connectant directement les agriculteurs aux entreprises de distribution et de restauration.

Grâce à des technologies avancées, l’entreprise assure une traçabilité totale et réduit les déchets, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs et des commerçants tout en offrant aux consommateurs des produits plus frais à des prix réduits.