L’écosystème financier de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) est en train de fleurir, notamment grâce à l’implémentation de solutions innovantes dans la Fintech. Dans ce contexte, plusieurs entreprises marocaines ont pu se démarquer grâce à leur avant-garde technologique.

C’est dans ce cadre que Forbes a établi l’édition 2034 de son « Top 30 Fintech Compagnies». Sur cette liste, figure une entreprise marocaine: HPS Maroc.

HPS Maroc est ainsi classée 17e dans cette édition. La société est spécialisée dans les technologies de cartes et de paiement et fournit des solutions de paiement aux processeurs de cartes, aux institutions financières, aux détaillants, aux commutateurs nationaux et régionaux, aux fournisseurs de portefeuilles, aux compagnies d’énergie, aux compagnies d’assurance et aux ORM, entre autres.

Sa suite complète de solutions de paiement, « PowerCARD », est utilisée par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. La société prévoit de s’étendre en Amérique du Nord en 2023. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca avec une capitalisation boursière de 435 millions de dollars au 22 mars. Son chiffre d’affaires a augmenté de 20,8 % en 2022 pour atteindre 96 millions de dollars.

S’agissant du classement Forbes des meilleures entreprises de Fintech de la région, il est dominé par l’Égypte et l’Arabie Saoudite, qui y comptent 8 et 6 société. Le Maroc, le Barhain et l’Iraq sont représentés par une seule structure chacun.

Sur les 30 entreprises du classement, 3 sont principalement des plateformes d’achat immédiat et de paiement ultérieur, à savoir Tabby, Tamara et valU. Tabby a levé 58 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C en janvier 2023, portant sa valorisation à 660 millions de dollars, tandis que le Saoudien Tamara a annoncé en mars 2023 une facilité de crédit de 150 millions de dollars auprès de Goldman Sachs, portant son financement total en fonds propres et en dette à 366 millions de dollars.