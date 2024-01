L’agence de notation Fitch Ratings a octroyé la note « AAA (mar) » avec perspective stable pour la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), filiale du groupe BNP Paribas (BNPP).

L’appartenance et le soutien du Groupe BNP Paribas ont en effet permis le maintien de cette note qui reflète la capacité de la BMCI à honorer ses engagements financiers et à se conformer aux standards internationaux. C’est également le résultat des efforts déployés pour le développement d’une gestion dynamique et rigoureuse avec une maîtrise des risques adaptée, indique un communiqué du groupe bancaire.

Plus grande filiale africaine du Groupe BNP Paribas, la BMCI bénéficie de l’expertise de sa maison-mère en banque d’affaires et dispose, selon l’agence Fitch Ratings, d’un avantage concurrentiel sur le marché dans les activités de banque traditionnelles mais également l’accès à une clientèle multinationale.

Les prêts aux entreprises représentent ainsi 64% du total des crédits accordés par la BMCI à fin Juin 2023. Appliquant comme l’ensemble des filiales du Groupe BNP Paribas, des politiques et procédures de contrôle de risque, la BMCI affiche un profil de risque conservateur et des normes de souscription strictes.

A l’image des Banques de la place, la BMCI est principalement financée par les dépôts clients qui représentent 75% du financement total de la Banque à fin Septembre 2023. Son niveau de liquidité, strictement contrôlé par le Groupe, est jugé satisfaisant par Fitch Ratings.

« Cette notation témoigne de la solidité financière de la BMCI, de son management efficace et de son engagement envers les meilleures pratiques du secteur bancaire. Cette reconnaissance renouvelée de l’institution Fitch Ratings vient renforcer la confiance que nos clients, nos partenaires et nos actionnaires placent dans la BMCI. En tant que banque engagée pour accompagner le développement du pays et nos clients, nous poursuivrons nos efforts pour continuer à innover, à offrir la meilleure expérience à nos clients et à contribuer à une finance durable », indique-t-on auprès de la banque.