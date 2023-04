L’agence de notation financière, Fitch Ratings, vient de confirmer la note « AAAmmf(mar) » d’Alistitmar Chaabi (Groupe BCP). Cette annonce intervient suite à la qualité de crédit de la structure, jugée « relativement élevée », ainsi que des « niveaux élevés d’actifs liquides » quotidiens et hebdomadaires, par rapport aux autres acteurs du marché.

La notation reflète également les capacités et les ressources d’Alstititmar Chaabi, gérée par Upline Capital Management (UCM) en tant que gestionnaire d’investissement. UCM est noté « Excellent (mars) » selon les critères nationaux de notation de la qualité de la gestion des investissements (IMQR) de Fitch.

En ce qui concerne le risque de crédit, Fitch Ratings indique que le fonds vise à maintenir une qualité de crédit élevée en investissant principalement dans des titres émis par le Royaume du Maroc (BB+/Stable/B) et des émetteurs de grande qualité notés publiquement.

Le fonds investit également dans des accords de prise en pension garantis par des obligations d’État. Au 24 février 2023, 66 % des actifs totaux du fonds étaient investis dans des titres de dette souveraine, 18 % dans des accords de prise en pension collatéralisés par des titres d’État et le solde dans des certificats de dépôts émis par des banques locales bien notées (toutes notées F1+[mar] ou équivalent).

Le fonds a dépassé la limite de 20 % par contrepartie de mise en pension garantie par des titres d’État une fois au cours de la période considérée. L’infraction était mineure et résolue rapidement par le gestionnaire d’actifs.

Risque de liquidité

Le fonds maintient une allocation élevée en actifs liquides. La liquidité au jour le jour (y compris les actifs éligibles) était élevée à 83 % au 24 février 2023. Fitch considère les investissements directs dans des titres émis en dirham marocain par le Royaume du Maroc et avec des échéances résiduelles de 397 jours ou moins comme des actifs liquides quotidiens éligibles. Au 24 février 2023, le fonds détenait 66 % de ces titres.

Les niveaux de liquidité sont bien au-dessus du seuil de notation « AAAmmf(mar) » et atténuent la forte concentration de la base d’investisseurs du fonds. Le gestionnaire d’actifs est conscient de la forte concentration du fonds et a une bonne connaissance de sa base d’investisseurs. Fitch note également la grande stabilité des actifs du fonds.

Risque du marché

Le fonds cherche à limiter le risque de taux d’intérêt et de spread en maintenant sa maturité moyenne pondérée (WAM) et sa durée de vie moyenne pondérée (WAL) respectivement inférieures à 90 jours et 120 jours. L’échéance initiale ou résiduelle de chaque instrument du marché monétaire n’excède pas 397 jours au moment de l’achat.

La WAM et la WAL du fonds étaient respectivement d’environ 46 et 49 jours au 24 février 2023, dans la fourchette « AAAmmf » définie dans les critères de notation applicables de Fitch.

Gestionnaire d’investissements

Fitch Ratings considère le gestionnaire d’investissement comme dûment qualifié, compétent et capable de gérer le fonds conformément à la notation, avec des ressources opérationnelles et une expertise suffisantes. L’indice Investment Management Quality Rating (IMQR) « Excellent (mar) » d’UCM avec des perspectives stables reflète son processus d’investissement robuste et son processus de gestion des risques extrêmement solide.

Créée en 1999, UCM est une filiale du Groupe Upline, lui-même détenu par la Banque Centrale Populaire. À fin décembre 2022, UCM avait 85 milliards de dirhams d’actifs sous gestion. La société comptait 27 employés, dont sept gestionnaires de portefeuille.