Depuis sa création, MEDITELECOM a placé l’humain au cœur de ses actions à travers sa Fondation. Acteur pionnier, la Fondation Orange Maroc a contribué à démocratiser l’accès au numérique pour tous, offrant ainsi de nouvelles opportunités d’apprentissage, de développement et d’inclusion à des jeunes et des femmes.

Aujourd’hui la Fondation Orange Maroc a choisi de déployer ses activités sur 3 axes stratégiques : l’Inclusion sociale et numérique, promotion la culture et la protection de l’environnement.

Vecteur de l’engagement sociétal de l’opérateur, la Fondation Orange Maroc déploie des initiatives au quotidien aussi innovantes que porteuses de succès afin de contribuer concrètement au développement social et économique des différentes régions du Royaume.

« Notre Fondation est un levier d’action essentiel de l’engagement sociétal d’Orange Maroc qui vient en complément des nombreuses actions déployées dans le cadre des engagements RSE de l’entreprise », a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc. Rajoutant : « En tant qu’acteur économique engagé, la Fondation nous permet d’aller plus loin dans la proximité des populations défavorisées et d’avoir un véritable impact en collaboration avec tout un écosystème de partenaires, d’institutionnels, de collectivités locales et d’acteurs de la société civile ».

Agir pour favoriser l’inclusion sociale et numérique

La priorité de la Fondation Orange Maroc est de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour l’insertion sociale et professionnelle des enfants, des jeunes et des femmes en difficulté. A travers ses dispositifs dédiés par catégorie, elle facilite l’appropriation des outils numériques pour le plus grand nombre afin de faciliter leur inclusion économique, sociale et digitale à travers le Maroc.

Le projet des Ecoles numériques a été initié en 2018 en partenariat avec le programme GENIE du ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports qui œuvre pour l’intégration des TIC au sein des écoles primaires et secondaires. Il agit pour l’éducation en milieu rural en équipant les écoles publiques des régions défavorisées en kits numériques (PC portable, projecteur, serveur de contenus éducatifs). Les contenus pédagogiques sont élaborés en partenariat avec les autorités de tutelle et associés à de la formation des enseignants en assurant un dispositif de suivi. A date, 16 établissements scolaires soit 5.200 élèves, ont été équipés par la Fondation Orange Maroc. 25 nouvelles Ecoles numériques seront déployées en 2023.

Un volet du programme des Ecoles numériques est quant à lui destiné aux enfants touchés par l’autisme. Il s’agit d’un axe historique de mobilisation de la Fondation Orange, qui a contribué à la création en 2019 du premier Diplôme Universitaire de formation de Spécialistes en Autisme en partenariat avec le Collectif Autisme Maroc. Au-delà de ce soutien, la Fondation Orange équipe des structures d’insertion en matériel spécifique qui facilite l’apprentissage et encourage l’autonomie des personnes atteinte d’Autisme, tout en organisant des cycles de formation spécialisée dédiés aux éducateurs et aux familles.

Les femmes sont une autre cible stratégique de l’approche numérique solidaire de la Fondation, à travers les Maisons digitales qui ouvrent la voie à leur autonomisation économique et à leur meilleure intégration dans la société par l’accès aux compétences digitales. Concrètement, la Fondation Orange Maroc vient répondre à l’expression des besoins d’associations de référence (ASF, INSAF, AMH, SOS Village d’Enfants…), en les équipant aussi bien en matériel informatique qu’en mobilier. Ces Maisons Digitales offrent aux bénéficiaires et aux encadrant des formations de longue durée animées par des femmes ingénieures et des bénévoles Orange Maroc. L’objectif est de les aider à accéder à travers le numérique à une activité génératrice de revenus notamment en les accompagnant dans leur reconversion professionnelle. Depuis 2019, le déploiement de ce programme a déjà permis de créer cinq Maisons digitales, touchant environ 800 femmes.

La Fondation soutient les associations de bienfaisance Dar Taliba qui œuvrent pour la scolarisation des filles aussi bien dans le monde rural qu’en ville, par la création de centres d’accueil à proximité des centres universitaires. La Fondation procède notamment à l’équipement de salles informatiques au sein des maisons d’étudiantes.

La Fondation Orange Maroc assure également la mise en place de FabLabs solidaires. Le 1er FabLab a été créé en partenariat avec l’association Iqraa dans le quatier de Sidi Othman à Casablanca. Le second laboratoire a été lancé au sein de l’Orange Digital Centers inauguré à Rabat en mars 2022. Au sein des ODC, la Fondation assure l’aménagement de ces espaces de prototypage ouverts et gratuits, en regroupant tous les outils qui permettent aujourd’hui à quelques 800 jeunes de passer de l’idée à l’objet.

Enfin, la Fondation Orange Maroc mobilise le soutien du grand public à travers les opérations Khatwat Khir, notamment durant le mois de Ramadan. Pour l’édition en cours, la marque Orange propose aux citoyens de télécharger l’application « Orange et moi ». Celle-ci propose dorénavant une fonctionnalité qui fait le décompte de leurs pas, en convertissant leur énergie en dons mobilisés en faveur des programmes de la Fondation.

Agir pour promouvoir l’accès à la culture pour tous

La Fondation Orange Maroc favorise l’accès à la culture pour tous les publics en s’appuyant sur le potentiel du numérique et encourage l’insertion professionnelle des jeunes artistes.

La Fondation a vocation à soutenir des manifestations culturelles en privilégiant la sélection d’événements ayant un fort impact local dans les régions marocaines. En 2019, le Festival International des Nomades de M’hamid El Ghizlaine, village proche de Zagora, a ainsi reçu son support. En 2022, c’est le Festival Visa For Music qui a en a bénéficié en raison de l’impact de cet évènement professionnel qui vise à faire émerger de jeunes talents régionaux.

Le Maroc est également partie prenante du Prix Orange du Livre en Afrique francophone, initié au niveau de la région par la Fondation Orange qui récompense et soutient la promotion d’une œuvre littéraire écrite en français. En trois éditions, ce prix a été décerné à deux reprises à des auteurs marocains : Youssef Amine Elalamy en 2020 et Loubna Serraj en 2022.

Enfin, la Fondation Orange Maroc a pour objectif de s’investir dans la numérisation du patrimoine national afin d’élargir son accès pour le plus grand nombre.

Agir pour la préservation de l’environnement et pour un développement social durable

Sur cet axe stratégique, la Fondation Orange Maroc a révélé sa dernière initiative en date : le programme « Orange Village ». Cette initiative s’appuie sur un partenariat étroit avec les acteurs associatifs et les autorités locales pour la mise en œuvre d’infrastructures et d’équipement essentiels pour le développement humain.

Concept déjà déployé dans 13 pays pour une centaine de localités touchant près de 500 000 bénéficiaires, le premier Orange Village au Maroc est développé avec la Fondation Essalam pour le Développement Social qui a remporté l’appel à projet initié par la Fondation Orange Maroc. Il concerne le douar Anamrou dans le Haut Atlas et verra la mise en œuvre d’une réhabilitation intégrée à travers des solutions concrètes et écologiques qui permettront d’améliorer le quotidien de ses 600 habitants. Ce programme intégré comprend l’aménagement des infrastructures existantes, l’installation de centres de santé de premiers soins, d’une école primaire mais aussi d’électrifier les infrastructures et d’accompagner les habitants du Douar dans la création d’activités génératrices de revenus à la fois réguliers et pérennes.

« Ce nouveau programme dont nous signons la première mise en œuvre est une grande fierté pour notre Fondation », a témoigné Hind Lfal, Secrétaire Générale Orange Maroc. Et de rajouter « on y retrouve, dans un projet très concret, global et à fort impact, l’ensemble des valeurs qui nous motivent : la volonté d’agir pour l’égalité des chances, l’autonomisation des jeunes et des femmes ».

La Fondation Orange Maroc est également partenaire de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et agit pour soutenir le Maroc face aux enjeux de la lutte contre la pollution du littoral et des océans dans le cadre du label « Pavillon Bleu ». La Fondation a ainsi pris en charge pour trois ans les aménagements de propreté et de sécurité, ainsi que l’animation estivale de la plage populaire d’Azla près de Tétouan.

Une démarche participative innovante sur la base d’appels à projets

Acteur social de nouvelle génération, la Fondation Orange Maroc innove également en matière de fonctionnement, fondé sur une forte dynamique participative.

Soucieuse de garantir l’exemplarité et la transparence de ses décisions, la Fondation met en place des appels à projets à destination des associations, lui permettant de se mettre à l’écoute des besoins de son environnement. Des comités composés de personnalités choisies pour leurs compétences dans les domaines concernés contribuent à la sélection des projets qui font ensuite l’objet de conventions de mécénat, d’un suivi et d’un bilan d’impact. La plateforme d’appel à projets est accessible à partir du site international de la Fondation.

Le bénévolat des collaborateurs d’Orange Maroc est par ailleurs un des piliers de l’action de la Fondation suscitant la motivation et l’engagement personnel de nombreux salariés. Ils interviennent en support des actions de terrain ou par la mise à disposition de leurs compétences, pour assurer des interventions de formation ou de support technique, et pour faire du numérique un facteur d’égalité des chances.

Au final, l’engagement que porte la Fondation Orange Maroc est de rendre le numérique toujours plus solidaire en offrant de meilleures conditions de vie à ceux qui sont éloignés des besoins les plus essentiels. Ainsi, grâce aux nombreuses possibilités qu’il offre, le numérique peut aider les personnes exclues à trouver du travail, créer des vocations pour de nouveaux métiers mais aussi donner aux plus grands nombre accès à l’éducation, à la santé ou encore à la culture.