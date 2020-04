Plus de 200 000 ménages Ramedistes éligibles bénéficient des aides financières par jour, a annoncé le Comité de veille économique (CVE), qui a tenu lundi sa cinquième réunion de travail en mode visioconférence.

“Les membres du CVE se sont particulièrement félicités du rythme de distribution soutenu des aides financières qui a permis de servir plus de 200.000 ménages Ramedistes éligibles par jour et ce, dans le respect total des normes sanitaires exigées”, a indiqué un communiqué du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration. Cette opération nationale de grande ampleur se poursuit au niveau du monde rural avec un dispositif adapté à la dispersion spatiale des ménages concernés, poursuit la même source, notant que pour les ménages non-Ramedites opérant dans le secteur informel dont les demandes sont en cours de validation, la distribution des aides financières commencera incessamment.

Les membres du CVE ont, aussi, acté avec satisfaction la mise en œuvre rapide des mesures décidées lors du dernier Comité, relève la même source, notant qu’il s’agit, en particulier, de l’adoption par le Conseil de gouvernement du décret édictant les nouvelles conditions d’accès aux mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs employés déclarés, qui subissent les répercussions de la propagation de la pandémie.

Dans le même sillage, l’opérationnalisation des mesures décidées à même d’appuyer les entreprises y compris celles titulaires des marchés publics en termes de paiement, de souplesse de fonctionnement, et d’exécution de marchés publics tenant compte de la force majeure, est sur la bonne voie, souligne le communiqué.

Sur le plan fiscal, afin d’expliciter les mesures annoncées lors du dernier Comité, une circulaire sera rendue publique et opérationnalisée le 22 avril, relève le ministère, ajoutant qu’à cet effet, un site web dédié de la Direction générale des impôts (DGI), sera mis à disposition des employeurs concernés.

A l’ouverture de la réunion, les membres du Comité ont salué la décision du prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai prochain, prise par le Gouvernement, plaçant la protection de la vie des citoyens à la tête des priorités nationales. Ces nouveaux délais sont, d’ailleurs, pris en compte par le CVE dans les scénarii prévus de redémarrage progressif des activités économiques.

Ensuite, le ministre de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a fait le point sur l’état d’avancement des mesures déployées à ce jour, au profit des ménages impactés par les répercussions de la crise du Covid-19.