Le groupe spécialisé dans la fabrication de solutions de climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération, Daikin Middle East and Africa FZE Daikin, vient d’annoncer la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Daikin MEA et l’OFPPT partagent une vision commune visant à développer une main-d’œuvre hautement qualifiée dans le secteur HVAC-R au Maroc. Le MoU a été signé par Tuna Gulenc, Vice-Président de Daikin Middle East and Africa, et Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, au siège de Daikin MEA à Jebel Ali, Dubaï, Émirats Arabes Unis.

L’Afrique est en pleine mutation, attirant une attention mondiale considérable. Le continent offre des opportunités de croissance substantielles pour les entreprises, tant globales que locales. Forte de son expertise mondiale, Daikin a solidement établi sa présence en Afrique en ouvrant des bureaux de représentation et en collaborant étroitement avec des partenaires locaux, des revendeurs, des distributeurs et des techniciens.

Grâce à cette collaboration, Daikin et l’OFPPT uniront leurs forces pour développer un vivier de talents de haut niveau pour l’industrie HVAC-R au Maroc et offrir des formations spécialisées pour les professionnels du secteur.