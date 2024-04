CIH Bank, Mastercard et la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE) annoncent une collaboration stratégique pour mettre en place un écosystème Gaming au Maroc.

L’objectif de cette collaboration est d’accompagner la communauté des gamers au Maroc en développant une stratégie globale permettant de lancer plusieurs services et produits dédiés à cette communauté, fait-on savoir.

Dans ce cadre, CIH Bank, Mastercard et la FRMJE lancent le plus grand tournoi Valorant jamais organisé au Maroc, visant ainsi à faire vivre à la communauté de gamers marocains une expérience unique , les gagnants du tournoi auront la possibilité de participer à la finale de Valorant Champions qui aura lieu à Séoul.

Les trois partenaires, conscients du potentiel du marché marocain du gaming et de l’importance de répondre aux besoins des gamers, ont décidé de conjuguer leurs efforts et leur expertise pour développer un écosystème gaming complet et attrayant. En effet, depuis quelques années, le Maroc connait une véritable effervescence dans le domaine du gaming, avec une croissance fulgurante du nombre de studios locaux et une forte demande pour les jeux mobiles. Selon les données de Statista, le marché du gaming au Maroc devrait atteindre un revenu de 227,3 millions de dollars en 2024, avec une prévision de 8,4 millions de joueurs d’ici 2027, représentant plus de 21 % de la population.