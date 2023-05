Chariot Limited (AIM : CHAR), la société panafricaine d’énergie de transition, a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord de partenariat avec Vivo Energy en vue de créer une joint-venture pour la distribution de gaz naturel à des clients industriels au Maroc.

Vivo Energy, le leader régional de la commercialisation et de la distribution de carburants et de lubrifiants de haute qualité, est présent depuis plusieurs décennies dans le secteur du stockage et de la distribution des produits pétroliers au Maroc, exploitant un réseau local de plus de 400 stations-service et fournissant des clients commerciaux et industriels dans plusieurs secteurs du Royaume.

Les objectifs du partenariat seront de :

Mettre en œuvre une activité gazière dédiée à l’industrie au Maroc en développant la commercialisation et la distribution de gaz naturel aux clients industriels ;

Établir une société détenue conjointement et dont la mission comprendra l’achat, le transport et la distribution de gaz naturel aux consommateurs finaux ;

Mettre en place un contrat de vente de gaz à long terme pour une portion de la future production de gaz du projet de développement d’Anchois (« Anchois »).

Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a commenté :« nous sommes ravis de nous associer à Vivo Energy, un groupe qui possède une assise considérable au Maroc et sur le continent africain, afin de développer et d’offrir un approvisionnement de long terme en gaz naturel au secteur industriel marocain qui connait une forte croissance.

La demande importante en gaz du secteur industriel marocain, qui sera satisfaite par ce partenariat, contribue à conforter la viabilité commerciale du projet Anchois. Cet accord illustre la priorité donnée par Chariot au marché de l’énergie au Maroc, laquelle s’ancre sur ce partenariat qui viendra s’ajouter à ceux en cours de négociation pour l’achat de gaz naturel provenant du champ gazier d’Anchois. Cet accord consacre un partenariat stratégique avec l’un des principaux distributeurs d’énergie du continent et appuiera le développement de notre champ pétrolier à forte marge et à faible risque ».

Stan Mittelman, PDG de Vivo Energy, a commenté : « nous sommes très heureux de nous engager dans ce partenariat. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Chariot pour tirer parti de notre position au Maroc, nous offrant ainsi l’opportunité d’offrir une source d’énergie plus propre et plus compétitive à nos clients industriels.

Le développement ultérieur des infrastructures midsteam et downstream du pays facilitera également l’augmentation de la distribution et l’utilisation de cette importante ressource domestique à plus long terme, à mesure que les marchés du gaz pour l’industrie continuent de mûrir. Nous sommes convaincus que le développement du champ Anchois, combiné à l’avancement du marché du gaz au Maroc, accélérera la mise en œuvre de la feuille de route industrielle du pays vers une économie moins carbonée, soutenant ainsi sa stratégie d’exportation ».

Pierre Raillard, Directeur général de Chariot Maroc, a déclaré : « le partenariat avec Vivo Energy pour fournir du gaz à l’industrie locale ajoute une composante supplémentaire à la stratégie de commercialisation de la production de gaz naturel depuis Anchois. Une partie clé de notre stratégie est de contribuer à l’autosuffisance énergétique du Maroc et d’être un catalyseur de croissance. Nous sommes très heureux de travailler ensemble en vue de mettre à disposition cette importante ressource domestique directement au secteur industriel marocain, qui est un grand consommateur potentiel de gaz naturel ».

Peyami Oven, Directeur général de Vivo Energy Maroc, a déclaré :« ce partenariat est essentiel pour soutenir la transition des industriels vers une source d’énergie à moindre teneur en carbone. Le développement d’un marché de gaz pour l’industrie permettra à nos clients existants et potentiels d’avoir accès à une source de gaz domestique abondante et compétitive. Avec Chariot, notre partenariat repose sur une expertise solide et une connaissance approfondie du marché marocain et de dernières technologies du gaz. Cela nous permet de proposer les meilleures solutions énergétiques, adaptées aux besoins d’un large éventail d’industries au Maroc ».